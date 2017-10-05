Бондиане исполнилось 55 лет

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Бондиане исполнилось 55 лет

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Кадр фильма "007: СПЕКТР"/ © Кинопоиск

"Доктор Ноу", первый фильм о легендарном шпионе, вышел на экраны 5 октября 1962 года.

Серии фильмов о приключениях шпиона Джеймса Бонда исполняется 55 лет.

Именно в этот день, 5 октября 1962 года, состоялась премьера фильма "Доктор Ноу", первой кинокартины о легендарном шпионе.

С тех пор о спецагенте 007, чьё имя стало нарицательным, вышло 24 фильма. За это время Бонда сыграли шесть актёров.

Самым высокооплачиваемым из них стал Дэниэл Крейг, заработавший на роли более 40 миллионов долларов. Фильмы бондианы с его участием стали также самыми прибыльными по сборам: они принесли создателям почти три миллиарда долларов.

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