Минобороны РФ: ИГИЛ контролирует менее 10% территории Сирии

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Минобороны РФ: ИГИЛ контролирует менее 10% территории Сирии

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Сирийский город Ракка. Фото: © REUTERS/Erik De Castro

Под контролем террористической группировки ИГИЛ* осталось менее десятой части территории Сирии. Об этом заявило Министерство обороны России.

— С момента вступления 30 сентября 2015-го в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная халифату территория сократилась до менее 10 процентов, — сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что до того момента, как борьбой с террористами занялись российские военные, под прямым или косвенным контролем ИГИЛ находилось 90 процентов территории Сирии.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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