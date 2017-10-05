Директор ФСБ сказал, что общался с экс-главой ЦРУ по поводу выборов в США

Вопрос, поднятый в разговоре, рассматривался в качестве версии, а не утверждения.

Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что обсуждал по телефону с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном скандальную тему якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы.

— Наша позиция однозначна по тому, что происходило либо происходит на территории США. Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в дела суверенных государств. Помогать, оказывать содействие — да, а вмешиваться... — приводит слова Бортникова агентство ТАСС.

Он отметил, что этот вопрос поднимался с точки зрения предположения, а не утверждения.

Ранее Лайф писал, как американский режиссёр Оливер Стоун прокомментировал обвинения в адрес России по поводу вмешательства в президентскую кампанию. В частности, он заявил, что для таких обвинений нужны доказательства, а не домыслы.