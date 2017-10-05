В Великобритании могут потребовать отставки Терезы Мэй

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В Великобритании могут потребовать отставки Терезы Мэй

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: © REUTERS

Ряд депутатов из правящей в стране Консервативной партии могут выступить с соответствующим предложением в течение ближайших трёх дней.

Часть парламентариев, принадлежащих к правящей в Великобритании Консервативной партии, могут потребовать отставки премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

С соответствующим предложением депутаты могут выступить уже в ближайшие три дня. По данным издания, поддержать отставку премьера готово до 30 членов партии.

— Немало людей твёрдо убеждены в том, что она должна уйти в отставку, — приводит издание слова Эда Вэйзи, члена Консервативной партии.

Ранее Лайф сообщал, что "лишить поста" Терезу Мэй пытался британский пранкер, вручивший ей документ, заполняемый при увольнении.

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