Минтранс принял решение передать часть маршрутов "ВИМ-авиа" другим компаниям

Решение было принято исходя из низкой загрузки рейсов перевозчика на некоторых направлениях.

Часть маршрутов "ВИМ-авиа" будет передана другим перевозчикам. Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

— В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях принимаются точечные решения по закрытию данных маршрутов и их передаче другим перевозчикам, — сообщили в ведомстве.

На пятницу, 6 октября, запланировано шесть рейсов "ВИМ-авиа". Среди них полёты в китайские города Чанша и Синьчжэн, а также в Тенерифе на Канарских островах.

Напомним, 25 сентября "ВИМ-авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров в связи с финансовыми трудностями. Всех граждан РФ, оставшихся за границей, планировалось вернуть на родину до 7 октября.