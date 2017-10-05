Adidas планирует продать первую пару сшитых роботами кроссовок 19 октября

Первая модель обуви под названием AM4LDN будет сшита специально для условий Лондона.

Роботизированный швейный цех Adidas, построенный в Германии, полностью готов к началу работы. Об этом сообщает портал Engadget.

На заводе будут изготовляться модели из серии Adidas Made For, разработанные специально для занятий спортом в шести крупнейших городах мира.

Первая модель, AM4LDN, разработанная для Лондона, будет доступна в продаже уже с 19 октября.

Инженеры планируют, что до конца 2018 года роботизированный швейный цех начнёт выпускать также кроссовки для Парижа, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Токио и Шанхая.

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