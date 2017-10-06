Во время взрыва в Пакистане погибли 20 человек

По словам представителей власти, большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что смертника остановили у входа в храм.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщает телеканал CBC.

Террорист-смертник взорвал закреплённый на нём пояс шахида, когда его остановили полицейские для обыска перед входом в храм. По словам начальника районной полиции Мохаммада Икбала, при взрыве погибли пятеро детей, женщина и один полицейский.

— Террористы проявили свою бесчеловечность, напав на невинных мирных жителей в храме, — заявил министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфраз Бугто.

Отметим, что жертв было бы больше, если бы террористу удалось войти в храм. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Белуджистан является местом конфликта белуджских сепаратистов, добивающихся независимости, и правительства. Конфликт носит конфессиональный характер: cуннитские экстремисты воспринимают шиитов как отступников, которых следует убивать.