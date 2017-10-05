В Германии семь человек стали жертвами шторма "Ксавьер"

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В Германии семь человек стали жертвами шторма "Ксавьер"

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По меньшей мере семь жителей Германии стали жертвами обрушившегося на страну шторма "Ксавьер". Об этом сообщает немецкий портал T-online.

Четыре человека погибли в федеральной земле Бранденбург, ещё по одному — в Гамбурге, Берлине и в окрестностях города Шверин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). Всех их насмерть придавило упавшими деревьями.

Из-за непогоды власти немецкой столицы объявили режим чрезвычайного положения, в городе полностью не работает наземный транспорт.

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