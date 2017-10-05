В Германии семь человек стали жертвами шторма "Ксавьер"

По меньшей мере семь жителей Германии стали жертвами обрушившегося на страну шторма "Ксавьер". Об этом сообщает немецкий портал T-online.
#Xavier Effect In Berlin.. pic.twitter.com/eTSqJ2Jyng— Harsha Vardhan (@Harsh_Renikunta) 5 октября 2017 г.
Viele Gefahrenstellen durch #Xavier in #Berlin. Mit Gefahren kennen Sie sich aus und haben schnell mal mit angepackt. #SEK #DAfürDICH— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5 октября 2017 г.
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Четыре человека погибли в федеральной земле Бранденбург, ещё по одному — в Гамбурге, Берлине и в окрестностях города Шверин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). Всех их насмерть придавило упавшими деревьями.
A better shot of the hurricane force wind gusts in Berlin . #xavier pic.twitter.com/wNdoYIKyKF— Ryan Hanrahan (@ryanhanrahan) 5 октября 2017 г.
Из-за непогоды власти немецкой столицы объявили режим чрезвычайного положения, в городе полностью не работает наземный транспорт.
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