Пенс: Возобновление присутствия на Луне — стратегическая задача США

Об этом вице-президент США сказал на выступлении в американском Национальном музее воздухоплавания и астронавтики.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что возвращение американцев на Луну является одной из основных стратегических задач, стоящих перед страной. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

— Возобновление присутствия США на Луне — наша стратегическая задача. Решив её, Америка станет первой страной, отправившей человека на Марс, — заявил Пенс на выступлении в американском Национальном музее воздухоплавания и астронавтики.

Подобные высказывания вице-президент делал и ранее. В частности, вопрос полётов к Луне и Марсу был затронут им через неделю после того, как в США был восстановлен Национальный совет по космосу.

Ранее Лайф сообщал о планах РФ и США сотрудничать в создании базы на орбите Луны.