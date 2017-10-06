Почти ослепшую в цирке медведицу отправили из Челябинска на лечение в Петербург

История четырёхмесячной медведицы Милы, которую из передвижного цирка забрал неравнодушный житель Челябинской области, обещает закончиться хеппи-эндом. Ещё недавно из-за травмы глаза хищнице грозила полная потеря зрения, но сейчас, благодаря усилиям зоозащитников, косолапая поедет в Санкт-Петербург на лечение.

Как сообщает паблик Leika, почти месяц Мила провела в челябинском приюте для животных "Спаси меня".

— Состояние её было неутешительным, но сегодня, после месячных переговоров, у медведицы появился шанс — она отправляется в Питер в реабилитационный центр для диких животных "Велес", где ей постараются восстановить зрение, — рассказал гражданский журналист Давид.

В Санкт-Петербург Мила отправится обычным пассажирским самолётом — специально укреплённую клетку разместят в отапливаемом багажном отделении лайнера.