Актёр Александр Носик попросил помощи в поисках его пропавшей матери

Актёр театра и кино Александр Носик обратился к своим поклонникам с просьбой помочь в розыске его без вести пропавшей матери — актрисы и примы Малого театра Марии Стерликовой. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщает Super.

— Вчера около двух часов дня из храма на территории детской Филатовской больницы на улице Садовая-Кудринская, 15, вышла моя мама и домой не вернулась. Прошу всех, кто увидит её, обратиться в правоохранительные органы. Верю в лучшее и надеюсь на вашу помощь, — рассказал актёр.

Известно, что в последние годы Мария Александровна страдала от провалов в памяти. Заявление в полицию Александр Носик уже подал.