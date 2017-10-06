Конгрессмен — противник абортов просил любовницу прервать беременность

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Конгрессмен — противник абортов просил любовницу прервать беременность

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Конгрессмен Тим Мёрфи. Фото: © REUTERS/JONATHAN ERNST

По итогам скандала Тим Мёрфи решил не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок.

Американский конгрессмен Тим Мёрфи, известный своими выступлениями против абортов, просил свою любовницу прервать беременность. Об этом сообщает издание Pittsburgh Post-Gazette, получившее доступ к переписке политика.

Пойманный на двойных стандартах законодатель принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Конгресс США.

— После обсуждения ситуации с семьёй и с коллегами я решил не переизбираться в конгресс по окончании нынешнего срока, — заявил Мёрфи, за день до скандала проголосовавший за делегализацию абортов после 20 недель беременности.

Ранее Лайф сообщал о том, что против практики абортов высказывался президент США Дональд Трамп.

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