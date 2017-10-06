Конгрессмен — противник абортов просил любовницу прервать беременность

Американский конгрессмен Тим Мёрфи, известный своими выступлениями против абортов, просил свою любовницу прервать беременность. Об этом сообщает издание Pittsburgh Post-Gazette, получившее доступ к переписке политика.
Пойманный на двойных стандартах законодатель принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Конгресс США.
— После обсуждения ситуации с семьёй и с коллегами я решил не переизбираться в конгресс по окончании нынешнего срока, — заявил Мёрфи, за день до скандала проголосовавший за делегализацию абортов после 20 недель беременности.
Ранее Лайф сообщал о том, что против практики абортов высказывался президент США Дональд Трамп.
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