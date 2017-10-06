AP: Лас-вегасский стрелок Стивен Пэддок планировал ещё несколько атак

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AP: Лас-вегасский стрелок Стивен Пэддок планировал ещё несколько атак

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Стивен Пэддок. Фото: © REUTERS

Застреливший 58 человек во время кантри-фестиваля в Лас-Вегасе Стивен Пэддок планировал ещё несколько атак, в числе прочего он намеревался подорвать автомобиль. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Ранее ряд СМИ сообщал со ссылкой на свои источники, что Пэддок бронировал номера в гостиницах неподалёку от мест проведения и других крупных музыкальных фестивалей — например, Lollapalooza в Чикаго и Life is Beautiful всё в том же Лас-Вегасе. Однако власти официально эту информацию не подтверждали.

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