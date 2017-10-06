Главу штаба Навального опять арестовали на 20 суток

Ранее директор ФБК Роман Рубанов сообщал о том, что на Волкова составляют протокол за организацию массовых несанкционированных акций.

Преображенский суд Москвы признал главу штаба Навального Леонида Волкова виновным в организации несанкционированного митинга на Пушкинской площади 7 октября. Об сам Волков сообщил на своей странице в "Твиттере".

Виновен: разместил два твита с ссылками на публикации Навального, чем организовал митинг 7.10 на Пушкинской площади города Москвы! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 5 октября 2017 г.

Основанием для обвинения стали призывы в "твиттере" Волкова со ссылками на страницу Алексея Навального и текст про брюкву.

Обращение Навального из судаhttps://t.co/wzXEbXdRsh — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 2 октября 2017 г.

Ну и вот тут самый главный пост про наши политические требования, рад внезапной возможности его ретвитнутьhttps://t.co/9rBYaw9CDV — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 5 октября 2017 г.

Ранее Лайф писал, что Леонида Волкова задержали спустя несколько часов после освобождения.