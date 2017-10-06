Главу штаба Навального опять арестовали на 20 суток

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Главу штаба Навального опять арестовали на 20 суток

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Ранее директор ФБК Роман Рубанов сообщал о том, что на Волкова составляют протокол за организацию массовых несанкционированных акций.

Преображенский суд Москвы признал главу штаба Навального Леонида Волкова виновным в организации несанкционированного митинга на Пушкинской площади 7 октября. Об сам Волков сообщил на своей странице в "Твиттере".

Основанием для обвинения стали призывы в "твиттере" Волкова со ссылками на страницу Алексея Навального и текст про брюкву.

Ранее Лайф писал, что Леонида Волкова задержали спустя несколько часов после освобождения.

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