Главу штаба Навального опять арестовали на 20 суток

Преображенский суд Москвы признал главу штаба Навального Леонида Волкова виновным в организации несанкционированного митинга на Пушкинской площади 7 октября. Об сам Волков сообщил на своей странице в "Твиттере".
Виновен: разместил два твита с ссылками на публикации Навального, чем организовал митинг 7.10 на Пушкинской площади города Москвы!— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 5 октября 2017 г.
Основанием для обвинения стали призывы в "твиттере" Волкова со ссылками на страницу Алексея Навального и текст про брюкву.
Обращение Навального из судаhttps://t.co/wzXEbXdRsh— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 2 октября 2017 г.
Ну и вот тут самый главный пост про наши политические требования, рад внезапной возможности его ретвитнутьhttps://t.co/9rBYaw9CDV— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 5 октября 2017 г.
Ранее Лайф писал, что Леонида Волкова задержали спустя несколько часов после освобождения.
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