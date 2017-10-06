Бывший агент ФБР решил прибегнуть к помощи современных технологий, чтобы раскрыть дело 73-летней давности.

Искусственный интеллект поможет узнать, кто донёс нацистам на Анну Франк. Об этом сообщает Engadget.

Бывший сотрудник ФБР Винсент Пенкок объединил усилия в поиске информатора нацистов с IT-компанией Xomnia.

Специальный алгоритм, разработанный в компании, проанализирует все документы периода, когда была поймана Франк, включая базы информаторов и материалы гестапо.

В Xomnia утверждают, что алгоритм способен проделать работу, которая не под силу человеку, и что у Пенкока есть все надежды на то, что ответ на вопрос 73-летней давности будет наконец-то найден.

Анна Франк является одной из самых известных жертв холокоста. В 1944 году 15-летняя Франк была поймана сотрудниками Гестапо и отправлена в концлагерь, где и скончалась. Дневник Анны Франк, который она вела в 1942–1944 годах, стал одним доказательств преступности нацистского режима.

Как ранее сообщал Лайф, компьютерные технологии способны превзойти человека в наблюдательности — доказанный факт.