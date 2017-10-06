Полиция Британии нашла в доме у пожилой жительницы Траффорда 14 украденных кошек

Полиция Траффорда пытается установить хозяев 11 кошек, которых неназываемая пожилая женщина похитила и удерживала в своём доме. Фотографии питомцев блюстители порядка разместили в Интернете.

Как сообщает издание Manchester Evening News, в начале недели в полицию поступил сигнал от людей, которые рассказали, что в доме у их пожилой соседки находится "значительное число кошек".

Вслед за этим социальные сети наводнили сообщения об исчезновении домашних питомцев в разных районах Большого Манчестера (графство на северо-западе Англии, в состав которого входят десять муниципальных районов и два города — Манчестер и Солфорд).

Сотрудники правоохранительных органов отправились на место, чтобы проверить эту информацию, и действительно обнаружили у старушки почти полтора десятка котов. Хозяев троих из них удалось отыскать довольно быстро, но владельцы ещё 11 котов до сих пор не объявились.

Зоозащитники из Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, присутствовавшие при изъятии у пенсионерки украденных кошек, отметили, что животные выглядят хорошо — видно было, что о них заботятся.