Пропагандистский журнал ИГИЛ сообщил, когда стрелок из Лас-Вегаса принял ислам

Террористическая организация заявила, что Стивен Пэддок принял ислам полгода назад.

Пропагандистский журнал ИГИЛ* сообщил, что стрелок из Лас-Вагаса Стивен Пэддок принял ислам полгода назад. Об этом рассказала журналист The New York Times Рукмини Каллимачи.

2. Under a picture of the Mandalay Bay drenched in blood they rehash the attack. New info: They are now claiming shooter converted 6 mos ago pic.twitter.com/2t53MSBNHq — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 5 октября 2017 г.

В заметке, опубликованной в пропагандистском издании, сообщаются подробности преступления и детали об исполнителе Стивене Пэддоке. Помимо его возраста указано также, что он принял ислам шесть месяцев назад.

1 октября американец Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В результате стрельбы погибло более 50 человек и свыше 500 пострадало. ИГИЛ взяло на себя ответственность за совершение преступления. Позже ФБР опровергло это заявление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.