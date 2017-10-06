Пропагандистский журнал ИГИЛ сообщил, когда стрелок из Лас-Вегаса принял ислам

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Пропагандистский журнал ИГИЛ сообщил, когда стрелок из Лас-Вегаса принял ислам

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Фото: © REUTERS/STEVE MARCUS

Террористическая организация заявила, что Стивен Пэддок принял ислам полгода назад.

Пропагандистский журнал ИГИЛ* сообщил, что стрелок из Лас-Вагаса Стивен Пэддок принял ислам полгода назад. Об этом рассказала журналист The New York Times Рукмини Каллимачи.

В заметке, опубликованной в пропагандистском издании, сообщаются подробности преступления и детали об исполнителе Стивене Пэддоке. Помимо его возраста указано также, что он принял ислам шесть месяцев назад.

1 октября американец Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В результате стрельбы погибло более 50 человек и свыше 500 пострадало. ИГИЛ взяло на себя ответственность за совершение преступления. Позже ФБР опровергло это заявление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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