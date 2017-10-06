Трамп может аннулировать ядерную сделку с Ираном

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Трамп может аннулировать ядерную сделку с Ираном

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Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Он надеется получить поддержку конгресса в прекращении всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Американский президент Дональд Трамп может объявить на следующей неделе о прекращении ядерной сделки с Ираном, так как, по его словам, это не соответствует национальным интересам Соединённых Штатов. Об этом сообщает The Washington Post.

Ожидается, что Трамп выступит с речью, предварительно запланированной на 12 октября, изложив более масштабную стратегию противостояния нации, которую он обвиняет в терроризме и нестабильности на всём Ближнем Востоке.

Как пишет издание, этот шаг может привести к возобновлению санкций США против Ирана.

Ранее Лайф писал, что Иран угрожал ускорить ядерную программу в случае выхода США из соглашения.

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