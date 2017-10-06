Американские учёные обнаружили комету на рекордно большом расстоянии от Солнца

У небесного тела сейчас нет характерного для комет хвоста, но его окружает гигантское облако пыли и газа.

Группа астрономов из Калифорнийского института в Лос-Анджелесе обнаружила комету на рекордно большом расстоянии от Солнца — 2,4 млрд километров. Как сообщает портал Phys.org, ранее выявлять кометы, столь значительно удалённые от светила, не удавалось.

Обнаруженное небесное тело получило название C/2017 K2 (Pan-STARRS), или кратко — K2. Как правило, учёные "вычисляют" комету по длинному хвосту, который образуется, когда комета приближается к Солнцу и с её нагретой поверхности начинают испаряться различные вещества — кислород, азот, двуокись углерода и так далее.

Однако K2 сейчас находится за пределами орбиты Сатурна, и хвоста у неё пока нет. По словам руководителя исследования Дэвида Джевитта, комету окружает лишь нечёткое облако газа и пыли радиусом около 130 тысяч километров — так называемая кома.

Первые снимки K2 удалось получить ещё в 2013 году с помощью установленного на Гавайях телескопа, но в тот момент на них никто не обратил внимания. В июне этого года Дэвид Джевитт изучил этот участок космического пространства через телескоп "Хаббл" и вновь обнаружил небесное тело. Учёный понял, что перед ним комета, и даже сумел определить размеры её ядра — менее 20 километров в диаметре.

По подсчётам исследователей, свой самый близкий подход к Солнцу K2 совершит в 2022 году, когда пройдёт между Юпитером и Марсом. Отмечается, что это первое путешествие кометы в Солнечную систему.