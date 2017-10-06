Охранник, помешавший Пэддоку убить больше людей, вышел из госпиталя

Хесус Кампос, пытавшийся проникнуть в номер, в котором забаррикадировался Лас-Вегасский стрелок, отвлёк его внимание от расстрела безоружных людей.

Охранник, раненный при попытке пробраться в номер Стивена Пэддока, чтобы остановить массовый расстрел, выписался из больницы. Об этом сообщает CNN.

Хесус Кампос был ранен в бедро, когда направлялся к номеру, где забаррикадировался стрелок. Из-за установленных камер Кампос был замечен и получил ранение в бедро.

Как утверждают местные правоохранители, это отвлекло Пэддока и позволило выиграть время для людей, находившихся до этого под прицельным огнём.

Полиция выразила восхищение храбростью Кампоса, который, даже получив ранение, оказывал помощь прибывшим отрядам правоохранителей.

— Я просто делал свою работу, — немногословно прокомментировал свой вклад в спасение жизней людей Хесус Кампос.