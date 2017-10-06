Продюсера кинотрилогии "Властелин колец" обвинили в сексуальных домогательствах

"Я отвечала отказом много раз, а он находил новые способы напомнить о своих предложениях, был принудительный торг", — рассказала американская актриса Эшли Джадд.

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, известный по таким фильмам, как "Убить Билла", "Омерзительная восьмёрка" и "Властелин колец", на протяжении почти трёх десятилетий подвергал сексуальным домогательствам сотрудниц своих кинокомпаний. Об этом пишет The New York Times.

Издание приводит слова бывших и нынешних сотрудниц, которых домогался продюсер, обещая перспективы карьерного роста. По словам девушек, они долго молчали, потому что не было свидетелей и они опасались возмездия Вайнштейна. Некоторые из них говорили, что им было стыдно в этом признаться.

Итальянская модель Амбра Баттилана вызвала полицию, сообщив им, что Вайнштейн схватил её за грудь и поднёс руки к юбке.

Американская актриса Эшли Джадд рассказала, что г-н Вайнштейн пригласил её в отель на завтрак. Когда она приехала, он встретил её в халате, направил в свою комнату и спросил, может ли он сделать ей массаж.

Лора Мэдден, бывшая сотрудница, сказала, что Вайнштейн просил её провести сеансы массажа в гостиницах в Дублине и Лондоне, начиная с 1991 года.

— Это было настолько манипулятивно. Ты постоянно задаешься вопросом: "Во мне ли проблема?", — сказала она в интервью.

Харви Вайнштейн в ответ на обвинения сказал, что искренне извиняется, и заявил, что намерен на время оставить работу.

— Я признаю, что то, как я в прошлом вёл себя с коллегами, доставило им много страданий, —добавил он.

Однако адвокат продюсера утверждает, что Вайнштейн не признаёт многие обвинения, потому что считает их ложными.