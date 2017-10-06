Учёные NASA выяснили, что в прошлом на Луне была атмосфера

Временная газовая оболочка могла удерживаться у поверхности Луны на протяжении примерно 70 миллионов лет.

Около 3–4 миллиардов лет назад протекавшие на молодой Луне вулканические процессы позволяли естественному спутнику Земли иметь собственную атмосферу. К такому выводу, как сообщает портал Phys.org, пришли исследователи NASA.

Учёные изучили покрытую застывшим базальтом лунную поверхность и рассчитали, какое количество вулканического газа могло выделиться при извержениях. По их данным, временная атмосфера на протяжении 70 миллионов лет окутывала Луну, прежде чем испариться в космос.

Наиболее крупные выбросы газов произошли на спутнике Земли 3,8 и 3,5 миллиарда лет назад — в это время там, соответственно, формировались Море Спокойствия и Море Дождей. Поля этих лавовых морей исследовали астронавты миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17", а благодаря собранным образцам удалось не только определить возраст извержений, но и установить, какие газы выделялись в тот момент.

— Общее количество H 2 O, выделенного при формировании базальтовых морей, почти в два раза превышает объём воды в озере Тахо. И хотя большая часть этого пара улетучилась в космос, значительная его доля, возможно, осела на лунных полюсах, — рассказала один из авторов исследования доктор Дебра Нидэм.

Результаты работы учёных NASA имеют важные значения для будущих исследований. Произведённый анализ показал, какие вещества могли быть захвачены из атмосферы холодными, постоянно затенёнными областями вблизи лунных полюсов. В перспективе они могут стать источником льда, который обеспечит покорителей Луны водой и воздухом.