По мнению президента Соединённых Штатов, ситуация на Корейском полуострове может быть разрешена путём денуклеаризации Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости угроз в адрес США и их союзников со стороны КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

— В Северной Корее наша цель — денуклеаризация. Мы не можем позволить этой диктатуре угрожать нашей стране или нашим союзникам гибелью невообразимого числа людей, — сказал Трамп на встрече с американскими военачальниками.

Он также добавил, что США "сделают всё, что должны сделать" с целью предотвратить негативный сценарий развития событий.

Ранее Лайф сообщал, что американские власти не намерены отказываться от политики дипломатического давления на Северную Корею и призывают своих союзников придерживаться аналогичной стратегии.