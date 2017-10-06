Ущерб экономике Кубы от эмбарго США составил $130 млрд

По мнению властей страны, санкции со стороны США являются главным препятствием для развития экономики Острова свободы.

Торгово-экономическое и финансовое эмбарго, введённое властями США против Кубы в 1962 году, нанесло ущерб экономике островного государства в размере 130 миллиардов долларов. К такому выводу пришли специалисты Национального института экономических исследований Кубы.

По мнению властей Острова свободы, американское эмбарго остаётся главным препятствием для развития кубинской экономики.

Согласно подсчётам Национального института экономических исследований, Куба с апреля 2016 года по июнь 2017 года потеряла 4,3 миллиарда долларов. Это вдвое превышает сумму, необходимую для стабильного экономического развития государства.

Первые антикубинские санкции были введены США в 1960 году и служили ответом на национализацию собственности американских юридических и физических лиц на острове. Борьба за снятие эмбарго является одним из приоритетов внешней политики островного государства.