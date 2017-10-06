CNN: Команда спецпрокурора Мюллера встречалась с автором "досье на Трампа"

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который руководит расследованием о возможном вмешательстве России в американские выборы, побеседовал с автором "досье на Трампа". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, встреча Мюллера и бывшего сотрудника британской разведки Ми-6 Кристофера Стила состоялась летом этого года. Подробности той беседы и её результаты телеканал не уточняет.

Отметим, что подготовленное Стилом "досье на Трампа" стало поводом для многомесячного расследования — как утверждает его автор, у российских спецслужб есть компромат на действующего президента США. В Кремле заявления о наличии компромата назвали "бульварным чтивом", а сам документ — "низкопробной фальшивкой".