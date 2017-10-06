Защитники природы объяснили, как правильно делать селфи с дикими животными

Любителям фотографии предлагают отказаться от подманивания едой и насильного удержания зверей.

Благотворительная природоохранная организация World Animal Protection выработала кодекс поведения для любителей делать селфи с животными.

Активисты организации провели исследование и обнаружили среди 34 миллионов фотографий в "Инстаграме" десятки тысяч селфи, сделанных с дикими животными.

Многие из действий, на которые идут любители экзотики, ставят в опасное положение не только их самих, но и животных. Насильное удержание, подманивание едой и чрезмерные попытки "поймать" нужный кадр могут навредить представителям фауны, отмечают в организации.

Чтобы помочь энтузиастам делать фотографии, не нанося вред животным, защитники природы разработали специальный кодекс поведения. Он включает в себя три основных пункта: соблюдать дистанцию, делать снимок в естественной для животного среде и не пытаться поймать его.

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