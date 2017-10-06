Украина передала США список вооружения, которое хотела бы получить

Украинские власти передали Соединённым Штатам список вооружения, которое хотели бы получить. Об этом, как сообщает портал 112.ua, журналистам рассказал начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

По его словам, Киев просит предоставить средства воздушной разведки, противотанковые системы, а также системы радиоэлектронной борьбы. Окончательное решение о выделении вооружения теперь должен принять Вашингтон.

Муженко добавил, что есть мнение, будто взрывы складов в Калиновке были направлены на то, чтобы помешать поставкам американского вооружения.