В Правительстве Великобритании заявили, что Мэй намерена остаться на посту

Ранее сообщалось, что ряд парламентариев из Консервативной партии могут потребовать отставки премьер-министра.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решительно настроена продолжать работу и считает это своим долгом. С таким заявлением выступил глава секретариата британского кабмина Дэмиан Грин.

— Я знаю, что Тереза Мэй как никогда полна решимости продолжить работу: она считает это своим долгом. Она продолжит свою деятельность и обеспечит успех правительства, — сказал Грин.

Заявление было сделано на фоне поступившей в СМИ информации о том, что в ближайшие дни ряд парламентариев из Консервативной партии могут потребовать отставки премьер-министра.