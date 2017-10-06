В Правительстве Великобритании заявили, что Мэй намерена остаться на посту

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В Правительстве Великобритании заявили, что Мэй намерена остаться на посту

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: © REUTERS/Neil Hall

Ранее сообщалось, что ряд парламентариев из Консервативной партии могут потребовать отставки премьер-министра.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решительно настроена продолжать работу и считает это своим долгом. С таким заявлением выступил глава секретариата британского кабмина Дэмиан Грин.

— Я знаю, что Тереза Мэй как никогда полна решимости продолжить работу: она считает это своим долгом. Она продолжит свою деятельность и обеспечит успех правительства, — сказал Грин.

Заявление было сделано на фоне поступившей в СМИ информации о том, что в ближайшие дни ряд парламентариев из Консервативной партии могут потребовать отставки премьер-министра.

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