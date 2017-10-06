14 человек погибли во Владимирской области при столкновении поезда с автобусом

По меньшей мере 14 человек погибли во Владимирской области, где заглохший на переезде автобус угодил под колёса пассажирского поезда. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, в автобусе ехали рабочие из Казахстана. Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

Отмечается, что среди погибших пассажиров автобуса есть один ребёнок. Ещё с двумя ранеными детьми сейчас работают врачи. Всего известно о 17 пострадавших, которых доставили в ближайшую больницу.