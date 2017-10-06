14 человек погибли во Владимирской области при столкновении поезда с автобусом

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14 человек погибли во Владимирской области при столкновении поезда с автобусом

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Фотография с места трагедии. Фото: © Lifecorr

По меньшей мере 14 человек погибли во Владимирской области, где заглохший на переезде автобус угодил под колёса пассажирского поезда. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, в автобусе ехали рабочие из Казахстана. Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

Отмечается, что среди погибших пассажиров автобуса есть один ребёнок. Ещё с двумя ранеными детьми сейчас работают врачи. Всего известно о 17 пострадавших, которых доставили в ближайшую больницу.

<p>Фотография с места трагедии. Фото: © <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

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