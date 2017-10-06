В ходе оружейной амнистии австралийцы сдали более 50 тысяч стволов

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В ходе оружейной амнистии австралийцы сдали более 50 тысяч стволов

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 Фото: © REUTERS/David Gray/

Среди тысяч единиц огнестрельного оружия были также экспонаты эпохи Второй мировой войны и антикварный револьвер.

В ходе оружейной амнистии в Австралии было сдано более 50 тысяч единиц стрелкового оружия. Об этом сообщает издание Business Insider.

В среднем жители страны добровольно отказывались от 543 незарегистрированных стволов в день. В их число помимо современного оружия входили автоматы и винтовки времён Первой и Второй мировых войн, а также раритетный револьвер 19 века.

Австралийские власти решились на объявление оружейной амнистии с целью предотвратить возможные акты насилия и терроризма.

Добровольный отказ австралийцев от нелегально удерживаемого оружия проходит на фоне массового убийства в американском Лас-Вегасе, в результате которого погибло 59 человек.

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