В ходе оружейной амнистии австралийцы сдали более 50 тысяч стволов

Среди тысяч единиц огнестрельного оружия были также экспонаты эпохи Второй мировой войны и антикварный револьвер.

В ходе оружейной амнистии в Австралии было сдано более 50 тысяч единиц стрелкового оружия. Об этом сообщает издание Business Insider.

В среднем жители страны добровольно отказывались от 543 незарегистрированных стволов в день. В их число помимо современного оружия входили автоматы и винтовки времён Первой и Второй мировых войн, а также раритетный револьвер 19 века.

Австралийские власти решились на объявление оружейной амнистии с целью предотвратить возможные акты насилия и терроризма.

Добровольный отказ австралийцев от нелегально удерживаемого оружия проходит на фоне массового убийства в американском Лас-Вегасе, в результате которого погибло 59 человек.