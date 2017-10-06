Британский врач достал из желудка добермана 25 теннисных мячей

Хозяин собаки предположил, что та проглотила мячи во время ночной прогулки по лужайке.

Ветеринар из английского города Сандерленд извлёк из желудка и кишечника самки добермана по кличке Стелла 25 теннисных мячей. Как сообщает издание Express, большинство мячей были изрядно пожёванными, но один оказался практически целым.

На болезненное состояние Стеллы обратил внимание её хозяин, отставной полицейский Колин Хатчинсон. Собака ничего не ела, и мужчина забеспокоился, что та проглотила что-то ядовитое во время очередной прогулки.

Каково же было удивление Колина и врача, обследовавшего собаку, когда внутри Стеллы они обнаружили полкилограмма теннисных мячей. Стоит отметить, что ветеринарная помощь подоспела очень вовремя: ещё немного — и животное скончалось бы от разрыва кишечника.

— Стелла очень любит играть с мячиками, для неё я специально запускаю установку для их метания. Но я всегда слежу за тем, чтобы она приносила найденные мячи, а не проглатывала их, — сказал Колин Хатчинсон. Мужчина предположил, что собака нашла мячи на лужайке во время ночной прогулки.

Ветеринар в свою очередь отметил, что за годы работы ему приходилось доставать из желудков домашних питомцев немало странных инородных предметов.

— Но 25 мячей — это рекорд, — добавил он.