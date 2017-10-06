Учёные выяснили, как просмотр хоккея влияет на сердце

Просмотр хоккейного матча может стать источником интенсивного эмоционального стресса, на что указывает заметное увеличение частоты сердечных сокращений.

Канадские ученые выяснили, что просмотр хоккейных матчей влияет на сердце так же, как и спортивные тренировки. Об этом сообщает журнал Canadian Journal of Cardiology.

— Исследование говорит о том, что реакция, вызванная эмоциональным стрессом от просмотра игры, может спровоцировать приступы сердечно-сосудистых заболеваний на уровне популяции, — отметил один из авторов исследования — Пол Хэйри.

Учёные провели эксперимент, который заключался в том, что они измеряли пульс двадцати здоровых канадцев. При этом половина участников смотрела матч команды Montreal Canadiens на экране, а другая — на стадионе. Все участники прошли суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование).

Во время игры пульс зрителей значительно ускорился. У тех, кто смотрел матч дома, максимальная частота сердцебиения превысила пульс в спокойном состоянии на 75%, у тех, кто наблюдал за игрой на стадионе, — на 110%. Такие показатели можно сравнить с пульсом во время интенсивной тренировки. Выяснилось, что пульс заметно ускоряется не только в конце матча, но и при любом опасном моменте в игре.

Отметим, что учёные не призывают отказаться от просмотра хоккея, но рекомендуют инструктировать зрителей о том, где во время матча можно получить медицинскую помощь.