Facebook удалил все отсылки на Россию из отчёта о влиянии на выборы в США

Компания Facebook удалила все упоминания России из своего апрельского отчёта о возможном вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Источники газеты сообщили, что произошло это из-за беспокойства среди юристов компании и членов команды, которая следит за соблюдением правил социальной сети.

— На момент публикации технического документа мы были не в состоянии точно знать, кто стоял за той деятельностью, которую мы описали, и мы не чувствовали себя комфортно, давая окончательное приписывание, — цитирует Wall Street Journal слова представителя Facebook.