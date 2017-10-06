Байден: Разрыв ядерной сделки с Ираном приведёт к изоляции США

Разрыв ядерной сделки с Ираном приведёт к изоляции США. Об этом заявил бывший вице-президент страны Джозеф Байден на выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
— Единоличный выход из этой сделки не приведёт к изоляции Ирана, он приведёт к изоляции Соединённых Штатов Америки, — сказал Байден, отметив, что в соглашении также участвуют страны "шестёрки".
Бывший вице-президент напомнил, что Международное агентство по атомной энергии, ровно как и администрация Трампа, подтверждает выполнение иранцами условий соглашения.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп может объявить о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.
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