Котики не нужны. В Японии изобрели робота-подушку с хвостом

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Котики не нужны. В Японии изобрели робота-подушку с хвостом

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Мягкий робот компании Yukai Engineering реагирует на поглаживания и не просит еды.

Японская компания Yukai Engineering разработала робота-подушку с хвостом, как у домашних питомцев. Об этом сообщает издание The Verge.

"Терапевтический робот" будет полезен одиноким горожанам, детям и старикам, сообщают в компании. Достаточно лишь погладить робота и увидеть, как он реагирует на прикосновения и виляет хвостом, чтобы почувствовать себя лучше.

Модель планируется выпускать в двух цветах — сером и коричневом.

Продажи новинки начнутся летом 2018 года. Подушка с хвостом обойдётся японцам в $100.

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