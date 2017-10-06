В МВД Владимирской области назвали предварительную причину трагедии в Покрове

К столкновению поезда с автобусом на станции Покров во Владимирской области привело нарушение водителем автобуса правил дорожного движения. К такому предварительному выводу пришли специалисты регионального МВД.

— По предварительной информации, пассажирский автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, по последним официальным данным, жертвами трагедии стали 17 человек, приехавшие во Владимирскую область из Казахстана.