Попавший под поезд во Владимирской области автобус перевозил граждан Узбекистана

Выжить удалось пассажирам, которые вышли на улицу, чтобы столкнуть с железнодорожных путей заглохший автобус.

Пассажирами автобуса с казахстанскими номерами, который угодил под колёса поезда на станции Покров Владимирской области, были граждане Узбекистана. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Владимирской области Риту Шляхову.

— Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек. Водитель закричал, 34 человека выскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало, — цитирует агентство слова своей собеседницы.

По последним подтверждённым Следственным комитетом данным, жертвами трагедии стали 17 человек, в ряде СМИ сообщается о 19 погибших и пяти тяжелораненых.