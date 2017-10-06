Причиной трагедии в Покрове стала поломка автобуса на железнодорожных путях

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Причиной трагедии в Покрове стала поломка автобуса на железнодорожных путях

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Фотография с места трагедии. Фото: © L!FE

В управлении МВД по Владимирской области уточнили причину аварии, унёсшей жизни по меньшей мере 17 человек: переезжавший железнодорожные пути в районе станции Покров автобус сломался, из-за чего и попал под поезд.

— По уточнённой информации, у автобуса Mercedes произошла поломка. В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в МВД предполагали, что виновником трагедии мог стать водитель автобуса, нарушивший правила дорожного движения и выехавший на пути на запрещающий сигнал.

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