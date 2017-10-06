Глава РЖД взял под личный контроль работу по аварии под Владимиром

Олег Белозеров отказался от участия в Российской энергетической неделе в связи с происшествием.

Президент РЖД Олег Белозеров решил отказаться от участия в Российской энергетической неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

— В настоящее время под его личным контролем находится работа оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП с пассажирским автобусом под Покровом и выяснение обстоятельств этого трагического происшествия, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По данным регионального Минздрава, в ДТП погибло 19 человек. Подробности читайте в трансляции Лайфа.