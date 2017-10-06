Возбуждено уголовное дело после аварии под Владимиром, где погибло 19 человек

Как ранее сообщал Лайф, пострадавших доставили в больницы региона. Причины аварии устанавливаются.

Представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом во Владимирской области. Разбирательство начато по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии следствия, ночью 6 октября в Петушинском районе на железнодорожном переезде рядом со станцией Покровка пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По предварительным данным, погибло 19 человек.

Остальные пассажиры, среди которых подростки, с различными травмами доставлены в больницы. Правоохранители осматривают место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.