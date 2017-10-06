Гражданин Казахстана погиб в аварии под Владимиром

Представители Министерства иностранных дел Казахстана выясняют данные о ДТП с участием поезда и автобуса в районе станции Покровка во Владимирской области. Как стало известно, водителями автобуса являлись граждане Казахстана. Один из них скончался.
— МИД Казахстана выясняет обстоятельства этого происшествия, — сообщил представитель министерства.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения погибло 19 человек. Представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначены судебные экспертизы. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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