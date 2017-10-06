УМВД сообщило подробности аварии под Владимиром, где погибло 19 человек

Согласно информации правоохранителей, пассажирский автобус Mercedes находился на переезде на запрещающий сигнал светофора.

Представители УМВД РФ по Владимирской области сообщили подробности аварии, которая произошла 6 октября на железнодорожной станции Покров Петушинского района. Как сообщили правоохранители, автобус Mercedes столкнулся с поездом.

— По уточнённой информации у автобуса Mercedes произошла поломка. В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал о 19 погибших в результате аварии. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Личности погибших устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.