УМВД сообщило подробности аварии под Владимиром, где погибло 19 человек

Читайте также

УМВД сообщило подробности аварии под Владимиром, где погибло 19 человек

4573

Фото: УМВД РФ по Владимирской области

Согласно информации правоохранителей, пассажирский автобус Mercedes находился на переезде на запрещающий сигнал светофора.

Представители УМВД РФ по Владимирской области сообщили подробности аварии, которая произошла 6 октября на железнодорожной станции Покров Петушинского района. Как сообщили правоохранители, автобус Mercedes столкнулся с поездом.

— По уточнённой информации у автобуса Mercedes произошла поломка. В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал о 19 погибших в результате аварии. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Личности погибших устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!