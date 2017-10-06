В РЖД рассказали о состоянии пассажиров поезда, попавшего в ДТП под Владимиром

В результате столкновения железнодорожного состава с пассажирским автобусом повреждения получил головной вагон.

Ни пассажиры поезда, ни его машинист или проводники не пострадали при столкновении железнодорожного пассажирского состава с автобусом во Владимирской области. Такие данные приводит пресс-служба РЖД.

— В поезде никто не пострадал, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе компании.

Как ранее сообщал Лайф, в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде под Владимиром погибли по меньше мере 16 человек. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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