СК уточнил данные о погибших в аварии автобуса и поезда под Владимиром

Ранее сообщалось, что при столкновении погибло 19 человек, однако, по новым данным, жертв меньше.

Представители Следственного комитета России, а также Московского межрегионального управления СКР на транспорте уточнили данные о количестве погибших в результате столкновения автобуса Mercedes и поезда Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

— По предварительным данным погибло 16 человек, в том числе 1 ребёнок. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Подробности смотрите в текстовой трансляции Лайфа.