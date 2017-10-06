СК уточнил данные о погибших в аварии автобуса и поезда под Владимиром

Представители Следственного комитета России, а также Московского межрегионального управления СКР на транспорте уточнили данные о количестве погибших в результате столкновения автобуса Mercedes и поезда Санкт-Петербург — Нижний Новгород.
— По предварительным данным погибло 16 человек, в том числе 1 ребёнок. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы, — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Подробности смотрите в текстовой трансляции Лайфа.
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