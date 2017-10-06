Трамп после встречи с военными напомнил о "затишье перед бурей"

Президент Соединённых Штатов пообещал, что подробности своих слов раскроет в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп после встречи с военными чиновниками в Белом доме заявил, что эту встречу можно охарактеризовать как "затишье перед бурей", сообщает CNBC.

— Узнаете, — ответил Трамп на уточняющий вопрос журналистов о том, как именно понимать такое сравнение.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Как указали в издании со ссылкой на источники, Трамп считает сделку не отвечающей национальным интересам Соединённых Штатов. При этом в The Washington Post предположили, что подобное развитие событий приведёт к возвращению к политике санкций против Ирана.