Режим ЧС ввели под Красноярском из-за африканской чумы свиней

Вирус был обнаружен в красноярском селе Зыкове ещё вчера. В заражённом районе области содержится более трёх тысяч свиней.

Режим ЧС введён в Берёзовском районе Красноярска из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

Днём ранее вирус был обнаружен в красноярском селе Зыкове, изначально карантин и ЧС были введены только на территории населённого пункта. Сегодня же ЧС режим распространён на весь Берёзовский район.

В Берёзовском районе проживает более 41 тысячи человек, в нём насчитывается 26 населённых пунктов. В фермерских хозяйствах содержится более трёх тысяч свиней.

Африканская чума — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. Острая форма заболевания убивает 100% заболевших животных. Для человека эта болезнь не опасна.