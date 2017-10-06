Режим ЧС ввели под Красноярском из-за африканской чумы свиней

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Режим ЧС ввели под Красноярском из-за африканской чумы свиней

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Фото © РИА Новости/Виталий Тимкив

Вирус был обнаружен в красноярском селе Зыкове ещё вчера. В заражённом районе области содержится более трёх тысяч свиней.

Режим ЧС введён в Берёзовском районе Красноярска из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

Днём ранее вирус был обнаружен в красноярском селе Зыкове, изначально карантин и ЧС были введены только на территории населённого пункта. Сегодня же ЧС режим распространён на весь Берёзовский район.

В Берёзовском районе проживает более 41 тысячи человек, в нём насчитывается 26 населённых пунктов. В фермерских хозяйствах содержится более трёх тысяч свиней.

Африканская чума — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. Острая форма заболевания убивает 100% заболевших животных. Для человека эта болезнь не опасна.

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