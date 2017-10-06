СК РФ возбудил новые уголовные дела по обстрелам в Донбассе

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СК РФ возбудил новые уголовные дела по обстрелам в Донбассе

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

По данным следствия, в период с 15 по 18 сентября украинские военнослужащие произвели прицельный артобстрел объектов гражданской инфраструктуры.

Следственный комитет России возбудил ещё четыре уголовных дела по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны". По версии следствия, с 15 по 18 сентября бойцы Вооруженных сил и Нацгвардии Украины обстреляли из тяжёлых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в посёлке Трудовское и городе Донецке. Четверо мирных жителей в результате получили ранения.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, мотивом этих преступлений, как и прежде, стала "политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти".

Отметим, Следственный комитет России неоднократно возбуждал уголовные дела в отношении командиров подразделений ВСУ, причастных к обстрелам гражданского населения в Донбассе.

Во всех случаях военнослужащие Украины и офицеры действовали в нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения во время вооружённых конфликтов немеждународного характера.

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