Следствие попросило домашний арест для экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой

Нина Масляева ранее дала показания против режиссёра Кирилла Серебренникова. Сейчас она находится в СИЗО.

Басманный суд Москвы 6 октября будет рассматривать ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Ранее она дала показания против режиссёра Кирилла Серебренникова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

— Ходатайство следствия об изменении меры пресечения Масляевой на домашний арест будет рассмотрено Басманным судом в 12:30 мск, — отмечается в сообщении.

Нина Масляева является единственным фигурантом дела, который признал вину. В своих показаниях она рассказала, что режиссёр Серебренников лично руководил хищениями. По словам Масляевой, именно он разработал схему преступлений.

Как ранее писал Лайф, художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей. Сейчас он находится под домашним арестом.