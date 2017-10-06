Под Оренбургом произошла утечка сероводорода из нефтяной скважины

В случае обнаружения запаха спасатели советуют закрыть окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

Аварийный выброс опасного газа сероводорода произошёл на одной из скважин в районе восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Утечка произошла около 6 утра сегодня, 6 октября, и продолжалась около 20 минут. В 6:30 скважина была полностью перекрыта, утечка газа в атмосферу прекратилась.

По данным ведомства, сероводородное облако может накрыть посёлки Бердянка, Караванный, имени Чкалова, Самородово. В случае обнаружения запаха спасатели советуют закрыть окна и двери и по возможности не выходить на улицу. Эксплуатанта скважины, на которой произошла утечка, официально не называют.

Это уже второй случай опасного выброса на скважинах Оренбурга за последнее время. В сентябре в регионе из-за аварии на скважине был объявлен режим ЧС — количество сероводорода в воздухе превысило допустимую норму в шесть раз.