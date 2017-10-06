Правительство выделило почти 10 млрд рублей на строительство дорог в регионах

Деньги также пойдут на проведение капремонта и модернизацию автомобильных дорог общего пользования.

Правительство России распределило межбюджетные трансферты на сумму около 9,9 млрд рублей между регионами. Деньги выделены на строительство и ремонт автомобильных дорог в стране. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Межбюджетные трансферты в общем размере 9,857 млрд рублей распределены между бюджетами субъектов федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Из выделенных средств 1,4 млрд рублей были распределены между 11 субъектами РФ на строительство и модернизацию дорожных сооружений. 3,8 млрд рублей получат девять регионов на реализацию крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов. 17 регионов получат 2,6 млрд рублей на развитие пропускной способности дорог.

Ещё 2 млрд рублей получит отдельно Хабаровский край на финансирование проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнёрства. 103,6 млн рублей и 15,4 млн рублей получат Калининградская и Омская области соответственно на реализацию программ регионов в сфере дорожной деятельности.